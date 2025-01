Juventusnews24.com - Osimhen Juve, altre conferme: è tra i preferiti per il post Vlahovic! Ma ci sono due ostacoli da superare: cosa può succedere

di RedazionentusNews24sull’interesse dei bianconeri per il nigeriano: è tra iper il. Ma cidueSulla Gazzetta dello Sport si parla di calciomercatoe delle possibili mosse in attacco dei bianconeri qualora dovesse partire Dusanin estate. Il club bianconero starebbe seguendo da vicino anche la situazione di Victor, che non farà rientro al Napoli.Giuntoli stima molto il nigeriano, ma cidei problemi. In primis il fatto che eventualmente bisognerebbe trattare proprio con gli azzurri e, in secondo luogo, le cifre che guadagna l’attaccante, di molto superiori al tetto dei 5 milioni di ingaggio fissato dalla società.Leggi suntusnews24.com