Marco Torre alla guida dell'Asl Toscana Sud Est: esperienza e competenza per una sfida complessa

La direzione generaleSud Est passa ufficialmente da Antonio D’Urso a. Oggi, mercoledì 29 gennaio,ha firmato il contrattopresenza di Eugenio Giani, presidente della Regione. Un incarico di grande rilievo e responsabilità, considerando che l’azienda sanitaria copre la più vasta area territoriale della regione, comprendendo le province di Arezzo, Siena e Grosseto.Una nomina strategica per la sanitàIl presidente Giani ha sottolineato l’importanza della scelta, evidenziando le competenze e l’di, maturatedella Fondazione Monasterio, un centro di eccellenza nazionale in ambito cardiologico. “Le sue capacità e la suasaranno fondamentali per affrontare al meglio questo ruolo”, ha dichiarato Giani, ricordando che l’AslSud Est opera in 99 comuni e gestisce 13 ospedali, molti dei quali oggetto di ampliamenti e ristrutturazioni.