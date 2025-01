Oasport.it - LIVE Busto Arsizio-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: doppio vantaggio per le venete

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-PINEROLO DIDALLE 20.002-3 Errore al servizio1-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-2 Adigwe sulle mani del muro da zona 21-1 Primo tempo Sartori0-1 La parallela di Zhu da zona 421.36: Si riparteLunga interruzione. L’ambulanza è partita per trasportare in ospedale il tifoso che ha avuto il malore e dunque bisogna attendere che l’ambulanza torni nei pressi del Palasport22-25 Primo tempo Lubian.ha alzato leggermente il ritmo ed ha ribaltato il risultato nel finale del secondo set!22-24 Primo tempo Sartori21-24 Zhu vincente da seconda linea in zona 521-23 Diagonale di Zhu potentissimo da zona 421-22 La parallela di Kunzler da zona 420-22 Out Kunzler da zona 420-21 Vincente Adigwe da zona 220-20 Errore al servizio20-19 La fast di Van Avermaet19-19 Diagonale di Zhu da zona 419-18 Mano out Frosini da zona 418-17 Diagonale di Obossa da zona 217-17 Miracolo in difesa die Gabi in parallela la mette a terra da zona 417-16 Out Frosini da zona 417-15 Mano out Gabi da zona 417-14 Out Adigwe da zona 216-14 Parallela di Frosini da zona 415-14 Diagonale stretta Kunzler da zona 414-14 Diagonale di Gabi da zona 414-13 Primo tempo Sartori13-13 Murooooooooooooooooo Gabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii13-12 Diagonale di Zhu da zona 413-11 Mano out Kunzler da zona 412-11 Mano out Zhu da zona 412-10 Murooooooooooooooo Frosiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii11-10 Primo tempo vincente di Chirichella11-9 Mano out Frosini da zona 410-9 Vincente Adigwe da zona 210-8 Diagonale stretta di Frosini da zona 49-8 Diagonale di Gabi da zona 49-7 Diagonale di Kunzler da zona 48-7 Mano out Lubian in primo tempo dietro8-6 Boldini di seconda intenzione7-6 La fast di Lubian7-5 Errore al servizio6-5 La parallela di Adigwe da zona 26-4 Out l’attacco di Zhu da zona 45-4 Mano out Chirichella in primo tempo5-3 Diagonale di Frosini da zona 44-3 Mano ut Adigwe da zona 24-2 Mano out Frosini da zona 43-2 Errore al servizio2-2 Fallo di seconda linea2-1 Mano out Gabi da zona 4Gioco fermo per un malore ad uno spettatore, intervento dei sanitari2-0 La parallela di Obossa da zona 21-0 Kunzleeeeeeeeeeeeeer Aceeeeeeeeeeeeeeee15-25 Ancora Zhu in diagonale da zona 4.