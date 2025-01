Ilgiorno.it - Leonardo, le invenzioni “vissute” dai ragazzi

Leggi su Ilgiorno.it

Un progetto per avvicinare i giovani studenti alle discipline Stem, ovvero scienza, tecnologia, ingegneria e matematica che da sempre nel nostro Paese sono poco studiate, quello varato dal Politecnico di Lecco in collaborazione con la Maria Frigerio Spa attraverso la Mfl Stem Academy giunta alla sua terza edizione. Il polo territoriale di Lecco del Politecnico ha organizzato cinque laboratori, con esperienze pratiche e interattive, rivolti agli studenti del territorio. Il secondo laboratorio di questa edizione ha visto la partecipazione di 19 alunni della classe V della scuola primaria di Sirone, dell’Istituto comprensivo di Molteno. Il professor Mario Covarrubias, docente di Computer-Aided Design and Mechanical Prototyping e Metodi di Rappresentazione Tecnica, ha guidato ialla scoperta diDa Vinci con l’aiuto dell’IA.