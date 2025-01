Anteprima24.it - Le altre di C, nuovo allenatore a Trapani: l’annuncio del presidente Antonini su X

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’addio non senza polemiche con mister Capuano licenziato due giorni fa (CLICCA QUI) ilha scelto il. Ad annunciarlo tramite un post pubblicato su X lo stesso: “Ci siamo. Scelta presa in base a valutazione tecnica, di esperienza e capacità di conoscenza profonda della Serie C; Un nome importante. Domani sarà con noi. Benvenuto Mister”. Il riferimento, con tanto di foto è a Vincenzo Torrente, terzodi questa travagliata stagione al quale spetterà il compito di risollevare le sorti della squadra siciliana che naviga al nono posto in classifica nello stesso girone del Benevento dopo una campagna acquisti sontuosa. Vincenzo Torrente è reduce dall’esperienza sulla panchina del Padova, chiusa in maniera inattesa con l’esonero ad aprile 2024 quando la compagine biancoscudata era seconda in classifica e in finale di Coppa Italia di serie C.