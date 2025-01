Quotidiano.net - La premier al contrattacco: "Non sono ricattabile, vado avanti a testa alta"

Il guaio è grosso, ma laè abile. Non aspetta che "la notizia del giorno", ovvero l’iscrizione nel registro degli indagati sua, dei ministri dell’Interno e della Giustizia Piantedosi e Nordio, del sottosegretario Mantovano, rimbalzi dalla procura di Roma in qualche redazione. Gioca d’anticipo, registra un video che mette sui social in cui sventola l’avviso e informa il paese con tanto di dettagli. "Il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia". All’origine c’è un esposto presentato "dall’avvocato Luigi Li Gotti ex politico di sinistra molto vicino a Romano Prodi" ("veramente ha fatto carriera a destra", insorge la senatrice del Pd Sandra Zampa), il quale denuncia i reati di favoreggiamento, per avere permesso al generale libico Almasri, ricercato dalla Corte penale internazionale, di uscire dal carcere e lasciare il Paese, e di peculato per averlo fatto su un aereo di Stato.