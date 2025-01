Amica.it - La memoria storica si fa racconto televisivo con La farfalla impazzita, il film per il piccolo schermo che racconta la storia di Giulia Spizzichino. Scomparsa nel 2016 all'età di novant'anni, la Spizzichino era un'ebrea romana sopravvissuta alla persecuzione nazista

Lasi facon La, ilper ilcheladinelall’età di, laera un’. Protagonista di una battaglia per la giustizia, si è impegnata in prima persona nonostante la vita l’avesse segnata. Prodotto da 11 Marzoin collaborazione con Rai Fiction, ilLaripercorre il suo impegno per l’estradizione di Erich Priebke, l’ufficiale delle SS responsabile dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Ilè diretto da Kiko Rosati e vede protagonista Elena Sofia Ricci. Dove e quando va in ondaLava in onda su Rai 1 nel contesto delle celebrazioni per il Giorno della