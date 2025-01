Ilfattoquotidiano.it - Il discorso di Berrettini al Quirinale e la battuta su Sinner: “Siamo una grande squadra, in particolare c’è un ragazzo altoatesino…”

Matteodefinisce “una emozione grandissima” la sua presenza aldavanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il tennista 28enne romano era presente anche un anno fa, quando al Colle si celebrò la prima Coppa Davis vinta in questo straordinario biennio, ma di fatto era un ospite. Oggi è diverso, perchéha contribuito sul campo alla vittoria della seconda Insalatiera consecutiva. Anzi, nel successo di Malaga 2024 c’è molto della sua storia di rinascita, dopo le difficoltà e gli infortuni. È stato proprioa prendere la parola per fare ildavanti a Mattarella. E non ha mancata unasul suo amico Jannik, fresco vincitore degli Australian Open eassente alla cerimonia del, che celebra i successi planetari del tennis azzurro nell’anno magico 2024.