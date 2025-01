Lanazione.it - Gubbio, i numeri danno ragione a Fontana. Per i rossoblù gennaio è stato il mese migliore

Leggi su Lanazione.it

Con il pareggio di Campobasso si è chiuso il2025 del, ilin questa stagione sia per quanto riguarda i punti conquistati che i gol segnati dai. Due vittorie (3-1 vs Lucchese e 1-0 vs Perugia), un pareggio (1-1 a Campobasso) e una sconfitta (2-1 a Terni) nel primodel nuovo anno portano a sette il conteggio dei punti conquistati in classifica e a sei quello delle reti segnate: come detto, il miglior dato mensile di tutta la stagione finora. Questo tipo di risultati coincide all’incirca con l’arrivo in panchina di mister Gaetano, subentrato a Roberto Taurino dopo la sconfitta con il Milan Futuro dell’8 dicembre scorso. Da lì in poi il pareggio con la Spal e la sconfitta a Sestri Levante prima del filotto didi cui si è parlato sopra, con un’idea gioco intravista soprattutto nell’ultima gara con il Campobasso e con un Tommasini che in queste sei partite ha messo a segno quattro reti, trovando una buona vena realizzativa anche se non sempre contornata da prestazioni altrettanto positive.