Ecco la scenografia di Sanremo 2025 | si trasformerà tra tecnologia e giochi ottici

Rai ha appena condiviso su Instagram quella che sarà ladi, con una foto che mostra il palco dell’Ariston. Quest’anno laè realizzata dallo scenografo Riccardo Bocchini che aveva già collaborato con Carlo Conti per le tre precedenti edizioni del Festival condotte da lui. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daRai (@rai)Stando a quanto scrive il sito della Rai, ladi Bocchini muterà aspetto ad ogni canzone, suggerendo atmosfere diverse per ogni brano. Secondo la Rai infatti si tratta di “un lavoro che coniuga grafica e illuminotecnica,e motori”“Le pareti scultura si torceranno in tre dimensioni, tutto in un’essenzialità di linee, alla ricerca di una pulizia e di un’eleganza delle immagini: l’eleganza di una scena armonica che abbraccerà gli spettatori, trasferendo emozioni, e l’eleganza della forma che, attraverso le movimentazioni elettromeccaniche, sial servizio delle canzoni, riuscendo perfino a sparire completamente”Ma i dettagli più interessanti e concreti a nostro avviso, sono questi:“Gli apparati video e quello sceno-luminoso, totalmente innovativi, saranno essenzialmente al servizio delle immagini televisive:accoglieranno lo spettatore; tecno lampadari, sipari e tende tecnologiche scenderanno dall’alto; e la scala si muoverà con varie configurazioni tecnologiche”Ladel Festival per ventidue volte (non consecutive) è stata curata da Gaetano Castelli, in alcune occasioni affiancato da sua figlia Chiara.