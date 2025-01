Iodonna.it - Con l'avanzamento di un secondo di questo sinistro cronometro, la comunità scientifica lancia un nuovo allarme sulle crescenti minacce globali. Ma quali sono i fattori di rischio che ci avvicinano sempre di più alla catastrofe?

Un ticchettio sordo, quasi impercettibile, e le lancette che scattano, avvicinandosi ancora di piùmezzanotte, simbolo della fine. L’orologio di cui parliamo, non è un orologio comune: non scandisce, infatti, le ore della giornata, ma misura l’inquietudine crescente dell’umanità. È l’Orologio dell’Apocalisse, il Doomsday Clock, uno strumento creato nel 1947 dal Bulletin of the Atomic Scientists, che non si basa su un tempo fisico, ma suldi catastroficausate dall’uomo. Sulla Terra sarebbe imminente una nuova estinzione di massa X L’Orologio dell’Apocalisse è troppo vicinoMezzanotteE ildel baratro,l’Orologio, sembra essere molto vicino: a partire dal 25 gennaio 2025, infatti, mancano solo 89 secondimezzanotte, un record nella storia di, e un chiaro segnale che i pericoli che minacciano il nostro pianeta si stanno intensificando.