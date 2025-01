Ilnapolista.it - Comuzzo al Napoli, prestito biennale con obbligo di riscatto. Ora le parti sono molto vicine (Di Marzio)

Ilè sempre più vicino a concludere l’investimento di gennaio sul difensore. I 75 milioni di Kvaratskhelia non verranno dunque (almenoprobabilmente) spesi per un suo sostituto, bensì rivolti ad un altro ruolo chiave. Si tratta di Pietro, difensore della Fiorentina classe 2005, rivelazione dell’anno in Serie A in quel reparto. Secondo Di, Manna avrebbe quasi chiuso l’affare sulla base di un(il che vuol dire che illo riscatterebbe, ovvero pagherebbe, tra due stagioni ndr).verso il, la distanza è di pochi milioni (Di)Di seguito quanto si legge sul sito gianlucadi.com:“Ilè sempre più vicino a Pietrodella Fiorentina. Nonostante abbia soli vent’anni, Pietroè il grande obiettivo per la difesa del