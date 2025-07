Italia | medaglie Milano Cortina 2026 esposte a Venezia

Le medaglie dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono esposte durante la cerimonia di inaugurazione a Palazzo Balbi, Venezia, Italia, il 15 luglio 2025. Le medaglie dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono esposte durante la cerimonia di inaugurazione a Palazzo Balbi, Venezia, Italia, il 15 luglio 2025. Le medaglie dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono esposte durante la cerimonia di inaugurazione a Palazzo Balbi, Venezia, Italia, il 15 luglio 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Italia: medaglie Milano Cortina 2026 esposte a Venezia

Europei Juniores di Nuoto, Italia splendida a Samorin: vince 14 medaglie e la Classifica per Nazioni - Una grande Nazionale Italiana Juniores di Nuoto conquista 14 medaglie agli Europei di Samorin (Slovacchia).

Karate: Italia, cinque medaglie agli Europei 2025! Terryana D’Onofrio e Mattia Allesina sono d’oro - La prima giornata di finali agli Europei 2025 di karate si apre nel migliore dei modi per l’Italia, che sui tatami di Yerevan conquista ben 5 medaglie.

Karate: agli Europei c’è ancora l’Italia! Kumite per l’oro e per il bronzo. Parakarate: 3 medaglie - La spedizione azzurra agli Europei 2025 di karate non smette di regalare emozioni. A Yerevan arriva un’altra grande giornata per i colori italiani sui tatami armeni.

