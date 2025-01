Ilrestodelcarlino.it - Cancelli in galleria Mazzini: "Voluti dai condòmini,. Idee in corso? Mi dispiace"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Noi rispettiamo le opinioni di tutti e l’impegno che ogni cittadino, ente o associazione del territorio dedica al rilancio e alla partecipazione di. Ci sono alcuni elementi dai quali però non si può prescindere". Interpellato, l’assessore comunale Giuseppe Petetta commenta così la scelta dell’associazione ‘in’ di interrompere la sua attività. Una decisione presa dall’associazione dopo che chi vive inha deciso di installare una cancellata per regolamentare gli accessi notturni all’area. Quali sono, a modo di vedere dell’amministratore, gli elementi imprescindibili? "Il primo è cheè uno spazio privato ad uso pubblico, dove il privato, in questo caso i condomini, ha manifestato la volontà di intervenire con l’installazione di trein prossimità degli ingressi di via Achille Cantoni, via Bonoli e".