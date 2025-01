Juventusnews24.com - Biasin sicuro: «Alla Juve manca quel colpo sul mercato. Thiago Motta ha bisogno di un miracolo per arrivare tra le prime otto»

Fabrizio Biasin, su TMW, ha parlato così della Juventus, tra Champions League e calcio mercato – «Thiago Motta ha bisogno di un miracolo per arrivare nelle prime 8 (deve battere il Benfica e sperare che almeno dieci delle dodici squadre che si trovano tra il quinto e il sedicesimo posto non vincano). Non ci sarà Cambiaso, non per il mercato – dicono – ma chissà se è vero. Potrebbe/dovrebbe essere la serata del rientro di Vlahovic, anche solo perché Kolo Muani non è in lista. Altri rinforzi dal mercato? Difficile, ma non impossibile (un altro centrale difensivo è necessario)».