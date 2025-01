Iodonna.it - Spesso punti critici e accumuli adiposi sembrano molto difficili da rmodellare. In aiuto, viene una body care snellente mirata, sia a casa che in istituto

Remise en forme in inverno: le feste di Natale (che giàlontane anni luce) possono aver lasciatofissi o cosiddetti “cuscinetti” suidel corpo. Inoltre, complice il “Winter Blues”, la malinconia stagionale che spinge verso il comfort food, in questa fase dell’anno è facile notare una silhouette più appesantita del solito. Se dieta equilibrata e allenamento regolare non bastano, può essere una buona idea iniziare una routinee riducente. Sia ache in, con l’di trattamenti professionali. Ecco, allora, come fare. Dimagrire in salute: 7 sostituzioni vincenti, senza rinunciare al gusto X Leggi anche › I migliori trattamenti corpo di remise en forme da prenotare dopo le feste Adipe o ritenzione? Capire la differenza«Ogni donna ha una predisposizione diversa allo stoccaggio dell’adipe», spiega la biologa e beauty expert Joanna Hakimova, founder di Natural BioLifting a Milano.