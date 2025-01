Sanremo 2025 da Tedua a Raf | ecco gli artisti sul palco di piazza Colombo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Il cast dicontinua a formarsi. In diretta con il Teatro Ariston, da, ci saranno Raf, Big Mama, Ermal Meta, Benji & Fede e. Saranno loro gliche si esibiranno sul Sukuzi Stage. Lo ha annunciato l’ad di Rai Pubblicità, Luca Poggi, presentando le iniziative previste per la nuova edizione di ‘Trae città’. Gliannunciati si esibiranno tutti in serate diverse. Secondo quanto è stato rivelato, Raf si esibirà nella prima serata del festival, martedì 11 febbraio, nella seconda serata della kermesse canora suldel Suzuki Stage arriva Big Mama. Ermal Meta animerànella terza del Festival, il duo musicale Benji & Fede salirà sulnella quarta. E per finire, nella quinta e ultima serata del Festival di, suldici sarà, tra i più amati dalla generazione Z.