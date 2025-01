Paura e danni per una bottiglia lanciata contro un mezzo della Croce Bianca di Arezzo in servizio

Leggi su Corrieretoscano.it

– Grave episodioi volontaridi.Due giovani hanno scagliato unaundi soccorso dell’associazione di volontariato, danneggiandolo. A bordo, oltre al personale, c’era un paziente fragile. Nessuno, per fortuna, ha riportato conseguenze dall’evento“Un atto che non possiamo che denunciare con forza – sottolinea Simone Nocentini, responsabile di Area dipartimentale emergenza territoriale 118 –. Esprimo tutta la solidarietà, mia e di tutto il dipartimento dell’emergenza urgenza, nei confronti dell’associazione, che, ricordiamolo, si trovava lì per svolgere, come sempre, unper la cittadinanza, soprattutto di quella più fragile e indifesa. Purtroppo gli episodi di violenza e di aggressioni sono ormai una consuetudine a cui, però, non possiamo rassegnarci.