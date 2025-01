Anteprima24.it - Parco Nazionale del Matese: sostegno senza riserve del Partito Democratico

Tempo di lettura: < 1 minuto«Ildel Sannio sostienel’istituzione deldele, in linea con quanto promosso dai senatori Michele Fina e Valeria Valente con specifica interrogazione al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, accoglie con favore la richiesta di trasferire la discussione conclusiva sulpresso la conferenza Stato-Regioni. In tal senso, il PD Sannita si appella al Presidente De Luca affinché assuma l’iniziativa per una conclusione positiva e celere dell’iter, attesa da tempo dai cittadini del comprensorio.Sono passati troppi annirisultati concreti e il Sannio ha perso opportunità e risorse economiche, nel mentre si sono intensificate le aggressioni speculative e le minacce al territorio matesino.