Lanazione.it - Nasce un maxi-centro per la cura dell’Alzheimer

Leggi su Lanazione.it

San Giuliano Terme (Pisa), 28 gennaio 2025 – Un’operazione di “rigenerazione urbana”. Ma che vuole essere anche di rinascita umana. Il nuovodella Croce Rossa a Pontasserchio (San Giuliano Terme) sorgerà negli stabili dell’ex carrozzeria “Colombini”. Una struttura con tanti servizi, dove si cureranno anche persone con l’Alzheimer, Demenza Senile, Parkinson, Sla, Sclerosi Multipla, ma soprattutto “un punto di riferimento per la comunità”. Dovrebbe inaugurare a marzo, i lavori procedono. “L’obiettivo è rispondere al crescente bisogno della collettività, non solo per quanto riguarda l’emergenza-urgenza, ma anche per l’ambito socio-sanitario, soprattutto sulla gestione di terapie integrate per le persone con malattie croniche come l’Alzheimer. Per il nostro Comitato Cri di San Giuliano Terme-Pontasserchio – spiega il presidente Nicola Molea – si tratta di un sostanzioso investimento (oltre un milione di euro), un notevole sforzo finanziario che ha ricevuto il contributo della Fondazione Pisa”.