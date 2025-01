Sport.quotidiano.net - Lilli, gol per convincere Miramari: "Forlì, sto bene e voglio vincere"

Una manciata di minuti di fuoco e fiamme è bastata a Fabrizioper infierire su un Corticella sotto di due gol e ridotto in 9, mettendo il punto esclamativo al blitz in terra bolognese del, che prosegue la propria marcia in vetta alla classifica in compagnia di Ravenna e Tau, prossimo avversario dei biancorossi domenica al ‘Morgagni’. Per il 20enne centrocampista offensivo romano, di scuola giallorossa, si tratta del secondo gol in campionato, dopo quello lampo contro il Sasso Marconi., una vittoria più sofferta del previsto, a dispetto del risultato finale. "Abbiamo disputato una buona partita, malgrado le non perfette condizioni di un campo che non ci ha consentito di esprimere il nostro gioco. Comunque siamo riusciti a portarla a casa". Piùnel primo tempo, ma anche un clamoroso palo scheggiato dal Corticella in avvio.