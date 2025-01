Ilrestodelcarlino.it - Lavoro "nero", blitz in maglieria

Non solo erano privi di contratto ma erano anche clandestini. Eppure tutti lavoravano tranquillamente all’interno dell’azienda tessile. E’ scattata la sospensione ma anche la denuncia per il titolare di un’impresa tessile situata a Soliera. Le irregolarità, ‘pesanti’, sono emerse nei giorni scorsi all’esito di un controllo della guardia di Finanza, condotto insieme al personale ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del, dell’Inps e dell’Inail. Infatti i militari, insieme ai colleghi hanno eseguito un intervento congiunto volto proprio a contrastare ilsommerso. Una volta effettuato il sopralluogo nell’azienda in questione, gli operatori hanno così riscontrato una situazione di irregolarità nell’impiego di lavoratori dipendenti. Infatti i militari hanno trovato all’interno dello stabilimento 27 lavoratori di nazionalità cinese, tutti impegnati nelle svariate mansioni.