Biccy.it - La confusione di Helena: “Stavo valutando una vita con Zeudi”

Leggi su Biccy.it

La situazione sentimentale diPrestes ha mandato inanche lei dato che un giorno vuole Javier Martinez, un altro giorno valuta una storia d’amore conDi Palma.A distanza di 24 ore dal pianto fra le braccia di Luca Calvani a cui ha confessato di essere rientrata al Grande Fratello col desiderio di fare l’amore con Javier Martinez (“Io volevo una storia con Javier, sono rientrata col desiderio di fare l’amore con lui, ma lui non vuole, da ieri sera ho smesso di interessarmi. Le storie si fanno in due. Ieri gliel’ho fatto verbalizzare a lui il mancato interesse nei miei confronti“);Prestes si è lasciata andare a un’altra confessione. opposta.Ma perché ve la prendete conquandodice che voleva fare l’amore con javier?? Non capisco #zelena— (@paralleltuniver) January 27, 2025Ladi: “unacon”Parlando proprio con l’argentino, la brasiliana ha detto che stavaunaal di fuori del Grande Fratello con