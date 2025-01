Inter-news.it - Inter, ultimo banco di prova col Monaco: chiudere in bellezza

Leggi su Inter-news.it

L’è ancora alle prese con il tour de force di gennaio. Fino ad ora è stato un mese che ha rispettato le aspettative. L’tassello è la prossima partita di Champions League colMESE FONDAMENTALE – L’sta attraversando il mese di gennaio quasi indenne e soprattutto con risultati positivi. L’unico incidente di percorso è il trofeo perso per via dei cugini i primi di questo mese. La Supercoppa per come è stata persa brucia ancora. In quella partita si fecero anche male Yann Bisseck e Hakan Çalhano?lu. Da quel momento tutte vittorie ed un pareggio. Il 12 gennaio l’affronta il Venezia fuori casa. Partita non facile che i nerazzurri portano a casa di misura. È un’un po’ in affanno per via degli infortuni di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi che ancora risultavano indisponibili.