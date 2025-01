Spazionapoli.it - Infortunio Lookman, l’Atalanta pensa a un sostituto: piace un giocatore del Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato – L’dipotrebbe coinvolgere anche ila un calciatore degli azzurri comeIl calciomercato delpotrebbe subire uno scossone imprevisto nelle ultime ore. É notizia di questa mattina, infatti, chedovrà fare a meno di Ademolaper almeno un mese. Un k.o. pesantissimo per la Dea, che si ritrova ancora in corsa per lo scudetto, ma che dovrà farlo senza uno dei suoi giocatori migliori.Il quarto marcatore della Serie A, con 10 gol segnati fin qui, si è fermato in allenamento per un problema al ginocchio. Immediati i controlli da parte dello staff atalantino, che hanno evidenziato un trauma distrattivo al ginocchio destro, con interessamento del compartimento articolare laterale. Uno stop di almeno 4 settimane, prima di ulteriori controlli che monitoreranno il recupero del