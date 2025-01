Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, l’esterno dà forfait per Juve Benfica di domani: il motivo e le parole di Thiago Motta

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Juve e Benfica, Thiago Motta ha parlato tra le altre cose anche delle condizioni di Andrea Cambiaso, che non sarà convocato.

CAMBIASO – «Non sarà a disposizione. Ha avuto questa situazione nella sua caviglia, era rientrato col gruppo e stava partecipando cercando di aiutare la squadra. Non si sente al 100% e ha preferito prendersi del tempo e curare del tutto il suo fastidio alla caviglia».