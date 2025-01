Linkiesta.it - Il fascino eterno di New York, in bianco e nero

Non sappiamo chi abbia composto questa raccolta di foto, tra l’altro scrivendo con cura accanto a ognuna gli angoli delle strade e il nome degli edifici, quasi preoccupato di non farci smarrire. Ma non dovrebbe essere ancora vivo. L’abbondanza tra i passanti di divise militari e di marinai, il taglio elegante e ampio dei vestiti e delle auto, fa riferire le foto ai primi anni Quaranta. Il nostro anonimo è uomo forse anziano, che si ritaglia una ben strana New, diversa da quella che cresce troppo in fretta e fa traslocare ogni tre o quattro anni e finire nei grattacieli sempre più in su. La Newdi questa raccolta è calmata dal ricordo; adatta a chi, dopo aver percorso i suoi marciapiedi, con ostinatezza la tenga lontana da ogni epica. La sua città non è l’ultimo passo del cammino dell’umanità; non c’è una sola immagine che ne dia la sua frenesia che contagia il mondo.