Panorama.it - Hacker sì, hacker no?

Leggi su Panorama.it

Mi corre l’obbligo di tornare a parlare del caso del quindicenne di Cesena accusato di aver modificato i voti scolastici, tentato di alterare le rotte delle petroliere nel Mediterraneo e in ultimo di avere prodotto documenti di identità contraffatti per consentire agli amici di spacciarsi per maggiorenni. Come avevo scritto la scorsa settimana, ci dobbiamo basare su notizie di stampa non avendo accesso alle carte dell’indagine; tuttavia, vogliamo fare uno sforzo per spiegare cosa potrebbe avere realmente fatto. Andiamo con ordine e partiamo dai voti. Se li ha modificati significa che ha violato il registro elettronico. Tali sistemi sono gestiti da operatori privati, quindi la smentita del Ministero del Pubblica Istruzione rispetto a un accesso abusivo ai suoi sistemi è un atto dovuto. Su come possa avere fatto, è molto probabile che avesse uno username e una password validi per l’accesso.