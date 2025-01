Gli rode eccome Grande Fratello altro che perfettino | Javier colto sul fatto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Martinez sotto la lente di ingrandimento dopo le parole di Shaila nella notte. Durante la puntata di ieri il pallavolista ha avuto modo di assistere al chiarimento tra Zuedi ed Helena, con la prima che è finita in lacrime. Il confronto era partito con le parole della modella brasiliana: “Zeudi mi ha delusa di più, perché non è chiara. Se lei dice che le piaccio io e poi va da lui, si contraddice. Ma preferisco rispettare la loro decisione”.>>“Hanno tagliato tutto”., bomba sul video scandalo di GiglioE pronta la risposta di lei: “Io ho sempre espresso il mio interesse nei tuoi confronti e il mio essere infatuata di te, io davvero sono infatuata di te, ma tu non mi ricambi. Ho aspettato i tuoi tempi e non ho mai preteso niente, ma non è bastato”.