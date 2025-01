Thesocialpost.it - Giorgia Meloni indagata, chi è l’uomo che ha denunciato la premier e perché

Luigi Li Gotti, avvocato con un passato politico, è l’autore della denuncia per favoreggiamento e peculato in concorso che ha portato all’emissione di un avviso di garanzia per la, i ministri Carlo Nordio (Giustizia) e Matteo Piantedosi (Interno), oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in relazione al caso Almasri.Leggi anche: “Mi hanno inviato un avviso di garanzia per il rimpatrio di Almasri”: la rabbia diCon un’importante carriera come legale, Li Gotti ha difeso diversi pentiti di spicco, tra cui Giovanni Brusca, Tommaso Buscetta e Gaspare Mutolo. Nato a Mesoraca, in provincia di Crotone, 77 anni fa, risiede a Roma dagli anni ’70, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e ha intrapreso la professione forense.