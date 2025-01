Formazione per i dirigenti che hanno perso il lavoro via al corso di 4 Manager Digit’Ed e Sole24Ore

Leggi su Ildenaro.it

Fornire aitemporaneamente senza occupazione, gli strumenti e le conoscenze essenziali per comprendere e governare i cambiamenti dettati dalla rivoluzione tecnologica. È l’obiettivo del perdi Altapromosso da 4., in collaborazione cone 24Ore Business School, presentato oggi nell’ambito del convegno “Leader del Futuro: le Nuove Sfide dell’Innovazione Digitale“, che si è tenuto a Milano.Il perdi altacoinvolgerà 60inoccupati sui temi dell’intelligenza artificiale, cybersecurity e Big data, che rappresentano leve strategiche per cogliere nuove opportunità, migliorare i processi e creare ambienti diorientati allo sviluppo. Eppure, dai dati dell’Osservatorio 4.emerge che un’azienda su due segnala una carenza di competenze come ostacolo principale all’utilizzo dell’AI, con forte divario tra grandi e piccole imprese.