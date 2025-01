Ilfattoquotidiano.it - Fiat Grande Panda, il debutto. Sarà nelle concessionarie a marzo in versione ibrida – FOTO

Il look è liberamente ispirato a quello del modello anni ’80, ma lache debutta oggi è soprattutto un’auto al passo coi tempi. Progettata e disegnata dal Centro Stile, nasce sulla piattaforma globale multienergia di Stellantis ed è dunque disponibile sia inche 100% elettrica. La prima può contare su un motore turbobenzina 1.2 litri a 3 cilindri, 100 CV, con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico eDCT “easy drive”, mentre la seconda su un propulsore elettrico da 83 kW, ovvero 113 cavalli, e un accumulatore da 44 kWh che garantisce un’autonomia dichiarata di 320 chilometri nel ciclo combinato WLTP.Molta attenzione è stata data dai tecnici alla sostenibilità, soprattutto per quanto riguarda l’abitacolo della vettura: i componenti in alluminio e plastica ricavati da cartoni (140 per ogni auto) per bevande sono stati riciclati e miscelati negli interni in plastica.