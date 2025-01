Dipendenza energetica in Europa | il 583% del fabbisogno coperto da importazioni

Quotidiano.net - Dipendenza energetica in Europa: il 58,3% del fabbisogno coperto da importazioni

L'è, tra le grandi economie, l'area con il maggior grado di: il 58,3% delenergetico dipende dallementre il dato scende al 20% per la Cina ed è pari a zero per gli Stati Uniti, che sono totalmente autosufficienti nella produzione rispetto alenergetico. E' quanto emerge dalla sesta edizione dell'analisi Med & Italian Energy Report, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e frutto della sinergia scientifica tra Srm, centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, e l'ESL@energycenter Lab del Politecnico di Torino, e della collaborazione con la Fondazione Matching Energies. Guardando specificatamente alla produzione di energia elettrica, è in corso da oltre un ventennio un'importante modifica del mix europeo di generazione.