Comunale Auerbach e i capolavori di Mozart

"Io credo che ogni performance abbia qualche elemento di magia", ha confidato in un’intervista recente Lerache domani alle 20.30 sarà protagonista del concerto al teatro’Pavarotti Freni’. Dirigerà la Stuttgart Philharmonic Orchestra – che celebra il suo centenario con un minitour in Italia – e sarà anche solista al pianoforte in un programma che presenterà duedi, il Concerto in Re minore K466 die il l’Ouverture dal ’Don Giovanni’, seguiti dalla splendida sinfonia ‘Patetica’ di Cajkovskij. Leraè figura incredibile del panorama artistico. Hanno scritto di lei che non ha una sola, ma tante biografie, perché la sua attività è assolutamente multiforme e spazia in numerosi àmbiti: è compositrice, poetessa, scultrice, nonché direttrice d’orchestra e interprete musicale, dunque una delle voci creative più ricercate in tutto il mondo, ospite dei palcoscenici più prestigiosi, dal Musikverein di Vienna alla Carnegie Hall di New York.