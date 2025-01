Ilgiorno.it - Cocaina e hashish dal Nord Europa a Milano: la droga nascosta in doppifondi auto e negli snack, poi stipata in due garage

, 28 gennaio 2025 – Operazione della Guardia di Finanza di Verona con il coordinamento della Procura di: dalle prime luci dell’alba, è stata data esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 persone ritenute appartenenti a un sodalizio criminale internazionale dedito al traffico di stupefacenti. L’operazione, sotto il coordinamento dei magistrati del Settimo Dipartimento della Procura della Repubblica di, ha portato a ingenti sequestri die denaro contante: circa 83 chilogrammi di, 103 chilogrammi die 170.000 euro in contanti. Le indagini L'attività investigativa ha preso il via da un episodio verificatosi nel settembre del 2023 con l'arresto di un cittadino marocchino sorpreso a trasportare 16 chilogrammi di