Oasport.it - Ciclocross, i convocati dell’Italia per i Mondiali: 14 azzurri a Lievin, Viezzi sale tra gli U23

Il Commissario Tecnico Daniele Pontoni ha ufficializzato la lista deiitaliani per i Campionatidi2025, in programma a(in Francia) da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio. In palio complessivamente sette titoli: 6 individuali (tra juniores, Under 23 ed Elite) ed 1 a squadre (staffetta mista).La delegazione azzurra sarà composta da 14 atleti: Gioele Bertolini (Elite), Stefanoe Samuele Scappini (U23), Patrik Pezzo Rosola, Filippo Grigolini, Ettore Fabbro e Mattia Agostinacchio (Juniores) in campo maschile; Sara Casasola, Carlotta Borello ed Eva Lechner (Elite), Lucia Bramati e Beatrice Fontana (U23), Elisa Ferri e Giorgia Pellizzotti (Juniores) al femminile.“Prima di tutto ci tengo a sottolineare la convocazione di Eva Lechner come premio alla carriera per tutto quello che ha dato al ciclismo italiano.