Caso Nainggolan | oggi verrà sentito dal Gip in Belgio

Guai per il calciatoreÈ atteso perpomeriggio l’ex calciatore di Roma e Inter, Radjadavanti al Gip di Bruxelles che dovrà decidere sulla sua scarcerazione.noto per i colpi di testa nelle ultime ore è stato infatti arrestato nel corso di una indagine relativa a un presunto traffico di droga (cocaina) nel porto di Anversa: insieme a lui sono state fermate altre 15 persone., stando alla stampa belga, l’incontro con il Gip, come ha poi confermato l’avvocato Omar Souidi. Alcuni indagati sono stati sentiti nella giornata di ieri, otto sono rimasti in carcere e solo uno è stato rilasciato.Leggi anche: Tennis, Sinner salta l’incontro con Mattarella: il motivoL’ex Ds della Roma, Walter Sabatini a Repubblica, ha detto: «Non credo possa aver fatto qualcosa che meriti la galera.