Ilgiorno.it - Cancro della prostata, nuove speranze di guarigione grazie a Olaparib la terapia orale sviluppata con l’Istituto dei tumori

Milano, 28 gennaio 2025 – L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di, una innovativa, in associazione con abiraterone e prednisone o prednisolone, per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinomametastatico e resistente alla castrazione, e con mutazioni germinali e/o somatiche in cui la chemionon è clinicamente indicata. Nello studio, che col coordinamento delnazionale deidi Milano, ha preso in esame un campione di pazienti, lamirata capostipite – in associazione con unaormonale di nuova generazione (l’Abiraterone), ha ridotto del 71% il rischio di morte e il rischio di progressionemalattia del 34%. I sintomi da non sottovalutare Dati preoccupanti Quando preoccuparsi I sintomi da non sottovalutare La sopravvivenza a 5 anni, con questa nuova, raggiunge il 91%.