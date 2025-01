Ilfattoquotidiano.it - Aviaria, focolaio del virus H5N9 altamente patogeno in un allevamento di anatre in California

Arriva dalla, lo stato Usa più colpito dall’influenza, la notizia del primodell’influenzapatogena. Ilè stato rilevato in undinella contea di Merced come comunicato l’Organizzazione mondiale per la salute animale (Woah). La scoperta è avvenuta parallelamente all’identificazione del ceppo H5N1 (più comune) nella stessa fattoria. Quasi 119.000 uccelli nella fattoria sono stati soppressi dall’inizio di dicembre. “Questo è il primo caso confermato di Hpai (Influenzaad alta patogenicitànel pollame negli Stati Uniti”, ha affermato il dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti nel rapporto alla Woah.“Questo caso non è inaspettato, né allarmante,” ha dichiarato al New York Times Annette Jones, veterinaria dello stato della, spiegando che il Dipartimento dell’agricoltura è “sempre in allerta per qualsiasiH5.