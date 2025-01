Sport.quotidiano.net - Volley A2. Conad: blitz a Macerata. Gioia dopo 7 amarezze di fila

3 BANCA: Pozzebon, Marsili 3, Ichino, Ferri 1, Valchinov 14, Ottaviani 11, Cavasin ne, Fall 14, Sanfilippo 9, Dimitrov, Klapwijk 25, Gabbanelli (L), Berger 5, Palombarini (L). All. Castellano.REGGIO EMILIA: Zecca (L), Signorini ne, Gottardo 10, Porro, Partenio, Guerrini 1, De Angelis (L), Barone 12, Bonola ne, Gasparini 23, Alberghini ne, Suraci 18, Sighinolfi 12. All. Fanuli. Arbitri: Marconi e Giglio. Parziali: 17-25, 25-21, 23-25, 25-23, 13-15. Note: ace 2-7, service error 21-12, muri 14-11. La(16) vince a(19)una battaglia durata 5 set e può respirare. La squadra cittadina ritrova una vittoria che le mancava dall’8 dicembre scorso, giorno del vittorioso tie-break di Porto Viro, e7 kappao disi aggiudica un importante scontro salvezza: il terzultimo posto, occupato proprio dai marchigiani, ora dista 3 lunghezze, per cui la volata per mantenere un posto in A2 è ancora lunga e tortuosa, ma almeno Gasparini e compagni hanno dimostrato di essere vivi.