Vi sveliamo il miglior fashion show dell' anno finora

Alle 19:15 di venerdì sera, a Parigi, Robert Pattinson (ambassador di Dior Uomo) si è fatto largo tra una folla di abiti navy e grigi in un ristorante elegantemente illuminato vicino agli Champs-Élysées e ha scortato Kim Jones sul palco. Jones, direttore creativo di Dior Uomo, era il personaggio del momento, per più d'un motivo. Innanzitutto, stava per ricevere il titolo di chevalier de la Légion d'Honneur, la più alta onorificenza civile francese, in occasione di un cocktail organizzato nello storico locale d'alta moda Laurent. Una cosa piuttosto importante, soprattutto per chi fa parte di un certo ambiente. L'elenco degli stilisti che hvinto questa onorificenza sembra una hall of famea moda: Karl Lagerfeld, Ralph Lauren, Giorgio Armani e John Galliano, tra gli altri. Anna Wintour ha appuntato la medaglia sul bavero di Jones mentre lui si tamponava gli occhi e Pattinson, suo amico, era raggiante.