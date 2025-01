Tvplay.it - Ultim’ora Sinner, lo stop è ufficiale: il verdetto non lascia dubbi

La decisione arriva in questi momenti. Brutte notizie per i tifosi del numero uno al mondo e grande campione Jannik.Sono passate poco più di 24 ore ma sono ancora impresse nei nostri occhi le gesta del nostro fenomeno italiano, il numero uno al mondo di tennis Jannik. L’azzurro si è confermato campione vincendo per il secondo anno consecutivo gli Australian Open e demolendo letteralmente il suo avversario, il tedesco Alexande Zverev., lo: ilnon(Lapresse) TvPlayIn molti si aspettavano una sfida combattuta, numero uno contro numero due al mondo e invece la sfida ha visto un epilogo clamoroso – non nel pronostico quanto nel risultato. Tre set a zero e pratica archiviata in poco tempo, lo stesso Zverev a fine gara è apparso rassegnato ed ha fatto i complimenti al nostro campione.