Game-experience.it - Ubisoft effettua una nuova ondata di licenziamenti e chiude un team di sviluppo

Leggi su Game-experience.it

ha annunciato unadie la chiusura definitiva del suo studio di Leamington, Regno Unito, che coinvolgerà circa 50 dipendenti. La riorganizzazione interessa anche altri uffici, tra cui quelli di Düsseldorf, Stoccolma e Newcastle (Reflections), per un totale di 185 posti di lavoro eliminati.Come riportato da Eurogamer, questa decisione, secondo un portavoce dell’azienda, fa parte di uno sforzo più ampio per ridurre i costi e focalizzarsi su progetti prioritari, con l’obiettivo di garantire la stabilità economica dinel lungo periodo.Leamington, fondato nel 2002 come FreeStyleGames, è stato acquisito danel 2017 dopo essere stato noto per titoli come DJ Hero e Guitar Hero sotto la gestione di Activision. Più recentemente, lo studio ha lavorato comedi supporto su progetti importanti, tra cui Star Wars Outlaws, Skull and Bones e Far Cry 5.