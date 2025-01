Lanazione.it - Sarteano, la Filarmonica di torna in classe col progetto ‘La Banda a Scuola’

Leggi su Lanazione.it

(Siena), 27 gennaio 2025 - Dopo l’esperienza positiva condotta nel triennio 2021-2024, è in fase di avvio il secondo ciclo del“Laa Scuola”, che coinvolgerà gli alunni delle classi IIIA e IIIB della Scuola Primaria di. L’intento dellae dell’Istituto Scolastico è quello di avvicinare i ragazzi alla musica attraverso l’esperienza dellain modo da riuscire a preservare e valorizzare la cultura musicale e le tradizioni della comunità sarteanese. La giunta comunale, nell’anno di Valdichiana Capitale Toscana della Cultura 2025 e visti i risultati dello scorso triennio, ha deliberato un contributo da bilancio di 10.500 euro a supporto dell’attività didattica per i prossimi tre anni. Per illadiha messo a disposizione degli alunni 19 strumenti a fiato e a percussione che saranno condivisi dai ragazzi delle due classi, mentre ogni partecipante ha già ricevuto un bocchino per gli strumenti a fiato.