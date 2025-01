Ilgiorno.it - Quando il teatro è a servizio dell’inclusione

Razzante Un connubio virtuoso trae inclusione, promosso da un associazionismo fortemente impegnato sul territorio e da una finanza illuminata. C’è tutto questo nello spettacolo teatrale "Pinocchio – Storia di un burattino", liberamente ispirato al libro di Carlo Collodi con la regia di Roberto Totola, andato in scena presso ildei Filodrammatici a Milano. La rappresentazione teatrale ha visto come protagonisti attori e attrici con disabilità: un toccante esempio di inclusione e talento che promuove il valore e le potenzialità delle persone al di là delle proprie abilità psico-fisiche. La serata è stata promossa da Aias (Associazione italiana assistenza spastici) Verona ETS e Punto in Movimento, con il supporto di Mediobanca Private Banking. Si è trattato di una rappresentazione appassionante che simboleggia l’importanza di valorizzare ogni talento, in totale coerenza con toDEI, il percorso verso diversità, equità e inclusione intrapreso dal Gruppo Mediobanca.