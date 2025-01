Liberoquotidiano.it - Prima di fermare Auschwitz andava scongitta la Germania

Chi aveva visto da dentro cos'era-Birkenau desiderava una sola cosa dagli Alleati: spezzare la catena dell'orrore e dello sterminio di massa. Questo non è mai accaduto, e i cancelli saranno abbattuti solo il 27 gennaio 1945 dai soldati dell'Armata Rossa. Lo stesso comandante Rudolf Höss, nel dopoguerra non saprà quantificare quante vite erano state spezzate, e nel primo interrogatorio parlò di 2,5 milioni. Il capitano di cavalleria Witold Pilecki, che si era fatto deportare volontariamente nel settembre 1939 in missione segreta, ed era evaso nell'aprile del 1943, era l'autore del primo rapporto sugiunto a Londra nel marzo 1941 attraverso l'esercito clandestino polacco che lui stesso aveva creato all'indomani della spartizione della Polonia trae U. Non era stato creduto e quel rapporto era stato ritenuto esagerato.