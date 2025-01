Quotidiano.net - Obbligazioni:: "Il 2025 sarà ricco di opportunità"

UN’ASPETTATIVA DI TASSI ancora fortemente in discesa quest’anno e poi, di fronte a qualche contraccolpo dell’inflazione che ha impaurito sia l’americana Fed sia l’europea Bce, sono arrivati i segnali di un rallentamento della riduzione del costo del denaro che ha portato nell’ultimo mese a un rialzo del reddito fisso compresi i nostri Btp. Ma quali aspettative ci sono per chi vuole investire nell’obbligazionario. Nell’attuale contesto di mercato, ilsi prospetta come un annodiper gli investitori obbligazionari, anche se, spiega Ashok Bhatia (nella foto), Cio Fixed Income di Neuberger Berman "intravediamo all’orizzonte un possibile aumento della volatilità. Ormai, sono passati cinque anni dall’inizio della pandemia del 2020, e ognuno di questi cinque anni ha sorpreso gli esperti di mercato per diverse ragioni".