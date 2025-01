Mix compie 25 anni e guarda al futuro con una nuova data room in Caldera

Leggi su Ildenaro.it

Mil (Milan Internet eXchange), il principale punto di interscambio di reti indipendenti in Italia e uno dei più rilevanti a livello europeo, festeggia un traguardo storico: 25di attività. Unversario che conferma il ruolo strategico di Mix come pilastro dell’infrastruttura digitale del Paese e piattaforma di interconnessione di riferimento, chealcon progetti ambiziosi e una visione sempre rivolta all’innovazione.Dal 2000, Mix è protagonista nella digitalizzazione dell’Italia, fornendo servizi di interconnessione ad aziende di ogni settore, garantendo performance, massima affidabilità ed elevatissimi standard di sicurezza, certificati a livello internazionale. Mix garantisce i propri servizi con una copertura capillare sul territorio nazionale, è presente nei principalicenter italiani e gestisce 5 IX edge attivi, progettati per avvicinare i dati agli utenti, ridurre la latenza e migliorare l’esperienza digitale complessiva.