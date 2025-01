Sport.quotidiano.net - L’infortunio di Orsolini pesa sulle dinamiche della squadra, intanto sul taccuino di Sartori ci sono Ikoné, Isaksen, Tchaouna e Suslov. Posch può tornare all’Hoffenheim in prestito

Alzi la mano chi immaginava che Benjamin Dominguez avrebbe inaugurato la sua avventura a Casteldebole mettendo a referto 4 gol (più 2 assist) nelle prime 10 gare ufficiali. E invece è quello che è successo. Ciò non toglie che Vincenzo Italiano abbia bisogno di un esterno d’attacco, specie adesso chee Cambiaghi, appena rientrato in gruppo, necessita di rodaggio. Nell’attesa sta per trovare una sistemazione Stefan(foto), il nazionale austriaco da tempo finito ai margini delle rotazioni di Italiano. Uno dei club di Bundesliga che lavora per riportarlo in Germania è l’Hoffenheim, da cui peraltro il Bologna lo acquistò nel 2022. La formula sarebbe quella delcon diritto di riscatto. Alla voce esterni d’attacconomi suldie Di Vaio.