Ladri col flessibile in casa | Cassaforte svuotata spariti i ricordi di una vita

Banda delin azione in una villetta nei pressi del centro sportivo di Concordia dove i malviventi, l’altro giorno, hanno tagliato e svuotato laa soqquadro e rubati preziosi per un valore di diverse migliaia d’euro, dopo aver squarciato il forziere a muro con il. A finire nel mirino deiuna coppia residente in una delle numerose villette a schiera di via Carla Gozzi. A raccontare i dettagli del colpo, quasi certamente portato a termine da più di un malvivente vista la dinamica e l’accuratezza del maxi furto, sono gli stessi derubati: "La nostrasi articola su più piani e il sottotetto. Isono entrati dal retro arrampicandosi sul balcone, al primo piano, della camera da letto. Prima di arrampicarsi hanno sto le lampadine del giardino rendendo buia la zona.